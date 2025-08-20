U

no. ¿Cuántos gobiernos de América Latina y el Caribe han podido ejercer una política relativamente independiente frente a Washington y la entidad genocida llamada Israel? Mire usted: de 33, apenas seis (Brasil, México, Cuba, Venezuela, Colombia, Nicaragua). Y de los seis, sólo cuatro rompieron relaciones con Tel Aviv: Cuba (1973), Venezuela (2006), Bolivia (2009) y Nicaragua en octubre último.

Dos. En distintas épocas y contextos, México hizo a un lado el principio de “no intervención” y, sin mayores consecuencias para el país, rompió relaciones con la ex Unión Soviética (1930, retomadas en 1942), la España de Franco (1939, retomadas en 1975), la Alemania nazi (1942, retomadas en 1952), el Chile de Pinochet (1974, retomadas en 1990), la Nicaragua de Somoza (1979, retomadas tras la victoria del sandinismo) y el Ecuador de Noboa (2024). Y en 1975 votó a favor de la resolución 3379 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que equiparaba el sionismo con el racismo (revocada por el gobierno de Ronald Reagan en 1982).

Tres. ¿De cuál historia latinoamericana estaríamos hablando sin la contribución de México? De Augusto César Sandino a Fidel Castro, de Héctor Cámpora a Evo Morales, su política exterior permitió que líderes sociales, intelectuales, artistas, académicos y ciudadanos del mundo entero encontraran en estas tierras un hogar, trabajo, amores, espacios para retomar sus luchas, protección diplomática y solidaridad política.

Cuatro. Así, cuando dejo que el hígado oriente mis deseos, imagino a la presidenta Claudia Sheinbaum anunciando la ruptura de relaciones con la satánica entidad que castiga al pueblo palestino. Pero si meto cabeza, concluyo que los verbos sentir y hacer rara vez armonizan en asuntos internacionales. Ídem, con deber y poder (“se debería…”, etcétera).

Cinco. En su editorial del 27 de julio, esta casa saludó el digno alegato de Héctor Vasconcelos (representante permanente de México frente a la ONU), quien en el Consejo de Seguridad condenó el uso del hambre como arma de guerra por Israel (https://www.jornada.com.mx/2025/07/27/edito). Sin embargo, haciéndose eco del justo y creciente clamor popular, un grupo de respetables intelectuales manifestó que Claudia y los dirigentes de Morena actúan con “medias tintas” y corren el riesgo de quedar “del lado sangriento de la historia” ( sic, https://www.jornada.com.mx/2025/08/09/correo).