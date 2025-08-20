Jared Laureles y Daniel González

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 12

Anoche concluyó el registro de aspirantes para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en el que fueron postuladas o inscritas 76 personas por colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil para presidir esta instancia que quedará vacante el próximo primero de septiembre.

María Sol Berenice Salgado Ambros, ex comisionada de búsqueda en el estado de México y ex primera fiscal de desaparición en la entidad, y Javier Ignacio Díaz Ballesteros, ex titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Sonora, cuentan con el mayor número de folios de registro.

No obstante, sobre este último candidato, familiares de afectados advirtieron “conflicto de intereses”, al tener “un puesto activo de dirección” en la CNB. Por ello, si bien reconocieron que tiene derecho a postularse, le solicitaron separarse de su cargo para preservar el principio de imparcialidad y seguir en la contienda.

El registro de candidaturas arrancó el miércoles pasado y finalizó ayer a las 23 horas. A partir de hoy, la Secretaría de Gobernación cuenta con cinco días hábiles para evaluar a quienes cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y las bases publicadas.

Se espera que el día 27 se publique en el micrositio que habilitó la Secretaría de Gobernación (SG) el listado de los aspirantes que cumplieron o no los requerimientos, así como su currículo. Los colectivos de desaparecidos, expertos y representantes de organizaciones de la sociedad podrán emitir su opinión de los postulantes, y para ello contarán con tres días hábiles.

Una vez transcurrido este plazo, la SG entrevistará a quienes hayan cubierto el perfil, publicará sus nombres y posteriormente hará la propuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum para determinar finalmente al sucesor de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien dejará su encargo el próximo día 31 tras renunciar a la CNB.

En el sitio de Internet de la dependencia federal se contabilizaron al menos 76 personas que fueron postuladas y más de 700 registros. Además de Salgado Ambros y Díaz Ballesteros está Martha Lidia Pérez Gumercindo, ex fiscal para la atención de personas desaparecidas de la Fiscalía General de Veracruz.