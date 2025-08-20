Ángeles Cruz Martínez

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 11

Desde India circuló información sobre las negociaciones que sostienen los fabricantes de medicamentos de ese país para aumentar sus exportaciones a México, lo que alertó a los laboratorios nacionales, pues advirtieron el posible riesgo de que se convierta en una competencia desleal si obtienen facilidades para el ingreso de sus productos, entre otros, la exención –de alguna manera– de la obligación de obtener el registro sanitario o no acreditar la calidad de sus procesos de fabricación.

La noticia difundida por el portal de noticias Mint de India señala que las empresas de ese país pretenden lograr “un proceso de aprobación más sencillo” en el segundo mercado farmacéutico más grande de América Latina.

Funcionarios del sector comentaron a La Jornada que está en proceso un posible acuerdo con el laboratorio Serum de la nación asiática, para impulsar la producción de vacunas en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Esto forma parte del plan del gobierno federal para impulsar la autosuficiencia del país en este ramo.