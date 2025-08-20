Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 11

El consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas está relacionado con las dos enfermedades de mayor mortalidad en el país: diabetes mellitus y padecimientos cardiovasculares, alertó el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich.

“Se atribuye en México al consumo en exceso de bebidas azucaradas uno de cada tres casos nuevos de diabetes mellitus, y uno de cada siete nuevos casos de enfermedades cardiovasculares.”

En la mañanera presidencial de ayer, el funcionario dijo que México y Colombia son las naciones del mundo con mayor ingesta de esos productos. Apuntó que en promedio el mexicano toma al año 166 litros de esas bebidas dañinas para la salud.

“Si no realizamos medidas preventivas no habría manera de evitar el desarrollo y la carga de esta enfermedad”, apuntó.

El año pasado, señaló, se registraron en el país 192 mil 593 decesos por enfermedades cardiovasculares y 112 mil 641 por diabetes.

“No debemos fijarnos sólo en las muertes, sino ¿cómo viven esas personas antes de fallecer? Pueden vivir hasta 10 años con discapacidad por las complicaciones que muestran y pierden hasta 10 años de vida por el consumo de este tipo de bebidas”. Refirió que también pueden ocasionar cirrosis.

Kershenobich explicó que una botella de 600 mililitros de refresco contiene 15 cucharaditas de azúcar.

Advirtió que la problemática se refleja desde la niñez, pues en México, siete de cada 10 niños o adolescentes consumen a menudo un refresco, incluso con el desayuno, lo que provoca que cuatro de cada 10 presenten sobrepeso y obesidad, y rebasan el 10 por ciento de consumo diario de azúcares, que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.