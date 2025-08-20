Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 10

Ante las problemáticas que se enfrentan en el país para concretar el abasto de medicamentos, el gobierno federal puso en operación el programa Rutas de la Salud.

En la mañanera se informó que se trata de un nuevo mecanismo de distribución –con vehículos vía terrestre– que en su primera semana entregará 15 millones de piezas de 147 tipos de fármacos e insumos médicos de primer nivel a 8 mil 61 unidades del IMSS-Bienestar en los 23 estados en los que opera.

Al detallar el proyecto, Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, detalló que del 19 al 23 de agosto se cubrirán mil 6 rutas logísticas para entregar los primeros 10 mil 497 kits con el apoyo logístico de Birmex. La semana siguiente, dicho proceso se implementará en hospitales.

“Lo inédito de esta estrategia es que garantiza un suministro estable; antes era fraccionado, cada centro de salud emitía una necesidad por clave; ahora se identifica un grupo de medicamentos esenciales y se manda en el volumen requerido para un mes.”

Puntualizó que los paquetes tienen 147 medicamentos y se encimarán mil 900 piezas por cada kit.

“Eso asegura que durante un mes el médico tenga un suministro estable, un stock permanente de medicamentos. Eso se va a repetir mes con mes, hoy (ayer) iniciamos, pero cada mes vamos a estar mandando este paquete prearmado y homologado de medicamentos”.

El funcionario dijo que se trata de una red que une a los almacenes con cada uno de los centros de salud.