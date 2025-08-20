Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 9
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que están revisando los protocolos de seguridad que sigue el personal de vigilancia luego del incidente que ocurrió la semana pasada en la Facultad de Ingeniería.
Alumnos de esa institución académica denunciaron que el personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) actuó con “violencia y con prepotencia”, lo que constituye “abuso de autoridad”, pues aunque su labor es detectar anomalías y mantener la armonía en las facultades y escuelas, no pueden aprovecharse de sus cargos.
En breve entrevista con La Jornada, el rector de la máxima casa de estudios señaló: “Lo estamos revisando”. Asimismo, admitió que incluso si alguien incurre en una ilegalidad se deben respetar sus derechos humanos y actuar conforme a la normatividad.
La respuesta de los vigilantes “siempre debe estar apegada al respeto que nos debemos entre la comunidad universitaria. Incluso cuando se comete una falta, hay que actuar sin violentar a las personas”, aseveró.
El miércoles de la semana pasada dos alumnos fueron remitidos al Ministerio Público luego de una denuncia anónima que alertó del intercambio y consumo de mariguana en el Anexo de Ingeniería.
Cuando el personal de la DGAPSU solicitó revisar las mochilas de uno de los implicados, éste opuso resistencia y se suscitó un enfrentamiento, por lo cual estudiantes solicitaron que se revise el proceder del personal de seguridad.