Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 9

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que están revisando los protocolos de seguridad que sigue el personal de vigilancia luego del incidente que ocurrió la semana pasada en la Facultad de Ingeniería.

Alumnos de esa institución académica denunciaron que el personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) actuó con “violencia y con prepotencia”, lo que constituye “abuso de autoridad”, pues aunque su labor es detectar anomalías y mantener la armonía en las facultades y escuelas, no pueden aprovecharse de sus cargos.

En breve entrevista con La Jornada, el rector de la máxima casa de estudios señaló: “Lo estamos revisando”. Asimismo, admitió que incluso si alguien incurre en una ilegalidad se deben respetar sus derechos humanos y actuar conforme a la normatividad.