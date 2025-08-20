Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 8

La Comisión Permanente ratificará hoy, a toda prisa, el nombramiento presidencial de Genaro Lozano como embajador de México ante Italia. El académico y analista político en medios de comunicación saltará así de las cámaras de televisión al servicio exterior.

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum llegó ayer a la mesa directiva de ese órgano del Congreso de la Unión que encabeza Gerardo Fernández Noroña, quien la turnó de inmediato a la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales; ésta convocó a una reunión extraordinaria la mañana de este miércoles para la comparecencia de Lozano, quien es profesor en la Universidad Iberoamericana, pero su trayectoria está ligada sobre todo a los medios.

Ha sido conductor y panelista en programas de Televisa y colaborador en algunos periódicos. En el currículum enviado a la Comisión Permanente se destaca que es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, experto en asuntos internacionales y de derechos humanos, con una maestría y un doctorado en ciencia política por The New School for Social Research, de Nueva York.

En la agenda de la reunión de la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Permanente, que preside el senador morenista Enrique Inzunza, se precisa que luego de la comparecencia se elaborará el dictamen sobre la ratificación de “Genaro Fausto Lozano Valencia , propuesto por la titular del Ejecutivo Federal como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Italiana y, en forma concurrente, ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino”.