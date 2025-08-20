Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 8

Frente a las tensiones geopolíticas entre Venezuela y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al no intervencionismo, a la autodeterminación de los pueblos y a la solución pacífica de las controversias.

En la mañanera de ayer, la mandataria respondió a una pregunta sobre el tema luego de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el lunes el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Washington, que además elevó la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario y lanzó una supuesta operación antidrogas con militares en el Caribe.

“No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución”, apuntó.

Recordó que los principios de política exterior de México, estipulados en el artículo 89 de la Carta Magna, señalan que la titular del Ejecutivo federal debe conducirse en esa línea, en apego a lo marcado en la ley y observar la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacional.