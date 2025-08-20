Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 7
La reducción de fondos públicos para órganos electorales y partidos políticos, y diseñar una nueva fórmula para la representación de las minorías en el Congreso, son algunos de los temas que la presidenta Claudia Sheinbaum planteará al Poder Legislativo como parte de la reforma electoral, aunque todavía no hay un borrador de su propuesta.
Así lo adelantó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien aseguró que en la mencionada fórmula se buscará que “las minorías estén a salvo, sin que se pierda el principio de la representación minoritaria”.
Expuso Sheinbaum reformas prioritarias
En conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que los foros de discusión sobre la reforma electoral –la cual consideró “prioritaria”– podrían realizarse de septiembre a noviembre.
En su reunión del lunes con la Presidenta, dijo, se discutieron “aproximadamente 30 temas legislativos”, y ella señaló que la prioridad es la aprobación de las cuatro leyes que regulan la reforma al Poder Judicial que siguen pendientes: las de Amparo, Delincuencia Organizada y de lo Contencioso Administrativo, así como el Código de Procedimientos Penales.
De igual forma, agregó Monreal, resaltó la importancia de concluir la reforma constitucional en materia de extorsión y su ley reglamentaria, e informó a los coordinadores parlamentarios de Morena que enviaría otro paquete de enmiendas “prioritarias” sobre aduanas y salud (que incluirían la prohibición de los cigarros electrónicos y de las bebidas energéticas para menores).