Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 7

La reducción de fondos públicos para órganos electorales y partidos políticos, y diseñar una nueva fórmula para la representación de las minorías en el Congreso, son algunos de los temas que la presidenta Claudia Sheinbaum planteará al Poder Legislativo como parte de la reforma electoral, aunque todavía no hay un borrador de su propuesta.

Así lo adelantó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien aseguró que en la mencionada fórmula se buscará que “las minorías estén a salvo, sin que se pierda el principio de la representación minoritaria”.

Expuso Sheinbaum reformas prioritarias

En conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que los foros de discusión sobre la reforma electoral –la cual consideró “prioritaria”– podrían realizarse de septiembre a noviembre.