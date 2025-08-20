Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 7

En las cinco carpetas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que pidió quitar el fuero a Alejandro Moreno Cárdenas, “sí hay elementos” de los delitos presuntamente cometidos por funcionarios de su gobierno, adelantó Hugo Éric Flores Cervantes, presidente de la sección instructora.

Explicó que el análisis del expediente por parte de los cuatro integrantes de esa instancia jurisdiccional “está muy avanzado” y “prácticamente en posibilidades de emitir un dictamen” sobre los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público atribuidos al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional.

A dos semanas de que se inicie el periodo de sesiones ordinarias en el cual se desahogará el proceso contra Moreno, el legislador acotó que por ahora no puede dar detalles de los elementos consignados en el expediente “para no meternos en un asunto de procedimiento”.

En entrevista, Flores Cervantes fue consultado sobre la decisión de Alito Moreno de ventilar su caso en Estados Unidos e instancias internacionales. “Yo no lo haría, pero él tomó esa decisión. Como se lo expresamos en el escrito (entregado el primero de agosto): vamos a apegarnos a derecho; no viene ninguna decisión de carácter político, será jurídica. Vamos a apegarnos a la normatividad vigente, que es obsoleta, pero es la que tenemos”, declaró.