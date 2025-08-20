De la Redacción

Miércoles 20 de agosto de 2025

El Consejo Nacional de Morena perfila aprobar hoy una prórroga de todas sus dirigencias estatales hasta octubre de 2027, después de las elecciones intermedias, en las que se renovarán 16 gubernaturas.

Como parte de una sesión convocada de manera extraordinaria del órgano encabezado por el mandatario de Sonora, Alfonso Durazo, y que se organizará de manera virtual, el consejo discutirá el proyecto en el que se justifica que no se trata de relección, “y se sustenta exclusivamente en causas extraordinarias de carácter temporal, derivadas del contexto organizativo y político que enfrenta el partido”.

En el mismo documento ya se prevé que se alcance una “aprobación unánime” de los consejeros nacionales.