Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 6

Luego de la reunión que sostuvo el lunes con los coordinadores parlamentarios de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que conversaron únicamente de temas legislativos y no pusieron sobre la mesa las denuncias contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

La tarde del lunes acudieron a Palacio Nacional el líder de los senadores guindas, Adán López Hernández, y el de los diputados, Ricardo Monreal. Durante la mañanera de ayer, la mandataria aclaró que tampoco dialogaron sobre la posibilidad de que Adán López deje la coordinación. El tema “no se tocó”.

Interrogada sobre si hablaron del caso de Bermúdez Requena, respondió: “no… (sólo) hablamos de la Agenda Legislativa. Están ya varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Va una última que tiene que ver con la Ley de Amparo, porque es parte de la reforma al Poder Judicial”.

También, adelantó: “vamos a enviar la modificación a la Ley de Aduanas y el Paquete Económico. Hablamos de eso, de qué va a contener, cuáles son los tiempos; ese fue el marco. También se mencionó lo de la reforma electoral, de que iban a reunirse pronto con la secretaria de Gobernación, pero no tocamos ningún otro tema”.