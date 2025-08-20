Emir Olivares y Néstor Jiménez

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 4

“¿Cómo explican que entonces ‘no negocian con terroristas’?”, cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al gobierno de Estados Unidos ante la posibilidad de que Ismael El Mayo Zambada, capo del cártel de Sinaloa, alcance un acuerdo con la justicia de ese país a cambio de información, cuando la administración de Donald Trump designó “organizaciones terroristas internacionales” a los cárteles de la droga.

A más de un año de la sustracción irregular del cofundador de ese cártel –realizada a finales de julio de 2024–, y ante la posibilidad que el capo se declare culpable a fin de aportar información y obtener beneficios, la mandataria mexicana reprochó una vez más que Washington, por un lado, nombra “organizaciones internacionales terroristas” a los grupos de la delincuencia, pero por otro negocia con sus miembros.

Asimismo, indicó que el gobierno de México sigue insistiendo al de Estados Unidos para que le proporcione información sobre “¿cómo fue que llegó?” Zambada a la custodia de autoridades estadunidenses.

En la conferencia del pueblo, a pregunta sobre si las dependencias de su gobierno que negocian con la Casa Blanca han hecho hincapié en que este tipo de acuerdos se traducen en “beneficios” para los criminales y para Estados Unidos, pero no para México, la jefa del Ejecutivo respondió: “lo que decimos, lo he dicho varias veces: ellos llaman ‘grupos terroristas’ a la delincuencia organizada, ellos deciden nombrarlos así. Es una decisión unilateral tomada por ellos a la entrada del presidente Trump al gobierno de Estados Unidos.