Descarta tensiones políticas por el dislate de la agencia
La embajada del vecino país divulgó un mensaje en el que aludió al supuesto convenio y horas después eliminó la publicación de X
Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 4
La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que su gobierno haya concretado algún acuerdo con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), como lo afirmó el lunes la propia agencia. “No sabemos por qué divulgaron ese comunicado”, indicó la mandataria, quien dejó en claro que “nosotros no validamos algo que se emita, por parte de una institución del gobierno de Estados Unidos, que no se haya preguntado al gobierno de México”.
Por la mañana, desde el inicio de su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, y antes de exponer cualquier otro asunto, Sheinbaum abordó de manera directa el tema.
“Quiero hacer una aclaración: el día de ayer, la DEA emitió un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué”, subrayó.
Tras referir que incluso consultó a todo su gabinete de seguridad para confirmar que no hay alguna iniciativa en conjunto de ese tipo, explicó que lo único que existe en esa materia es la asistencia de cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a un taller organizado en Texas, así como el acuerdo de seguridad que está por firmarse con el gobierno estadunidense, y el cual lleva meses de trabajo.
Apuntó que hubo “un antecedente del nombre de un operativo de este tipo, y fue de un acuerdo a principios de 2020 o algo así, pero ni siquiera después avanzó”.
No obstante, descartó que el comunicado de la DEA vaya a generar algún problema en la relación bilateral y adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará una explicación por medio de la embajada de Estados Unidos en el país.
“No pasa nada, pero hay que aclararlo. La relación sigue, no hay problema, hay coordinación, hay colaboración, está el marco de la firma que vamos a hacer. Pero nosotros tenemos la obligación de aclarar porque, de lo contrario, se queda esta idea, que no tiene sustento.”
En distintos momentos durante la conferencia del pueblo, la jefa del Ejecutivo reiteró que existe una colaboración con el gobierno estadunidense desde hace mucho tiempo, la cual cambió con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Anteriormente “era muy injerencista, particularmente en el periodo de Calderón, donde incluso la DEA operaba en México directamente con las fuerzas de seguridad de nuestro país. Eso cambió con el gobierno del presidente López Obrador. Y también hubo desencuentros con algunas de las agencias, particularmente la DEA”.
Pese a ello, destacó que se mantiene una coordinación, “pero esta idea de que ‘el gobierno de México hace un acuerdo con una agencia’, pues no. El gobierno de México hace un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, porque somos iguales, ahí lo dice la Constitución, somos iguales. Aquí no hay injerencismo de uno al otro, del otro al otro; son acuerdos de coordinación, de cooperación, sin subordinación”.
Sobre el acuerdo en materia de seguridad que trabaja la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Departamento de Estado del país vecino, detalló que se “basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial, es decir, que cada quien opera en su territorio y la coordinación sin subordinación. Esos son los cuatro principios”. Recalcó que está en sus últimos detalles en su redacción, “para que quede muy claro para ellos y para nosotros”.
Horas después de las declaraciones de la Presidenta, la embajada estadunidense en México publicó un breve mensaje en su cuenta de X, en el que aludió al denominado Proyecto Portero. “Problemas compartidos, soluciones compartidas”, señaló la legación diplomática. A lo que agregó: “#SegurosJuntos”.
La publicación de la embajada se dio a las 11:47 de la mañana del martes, más de dos horas después que concluyó la mañanera. Sin embargo, para la noche, la publicación fue eliminada.
En contraparte, la DEA mantiene inalterado en su portal el comunicado que emitió el lunes, en el cual dio a conocer el Proyecto Portero, según el cual busca “desmantelar los cárteles” del narcotráfico en coordinación con sus contrapartes mexicanas.