Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 4

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que su gobierno haya concretado algún acuerdo con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), como lo afirmó el lunes la propia agencia. “No sabemos por qué divulgaron ese comunicado”, indicó la mandataria, quien dejó en claro que “nosotros no validamos algo que se emita, por parte de una institución del gobierno de Estados Unidos, que no se haya preguntado al gobierno de México”.

Por la mañana, desde el inicio de su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, y antes de exponer cualquier otro asunto, Sheinbaum abordó de manera directa el tema.

“Quiero hacer una aclaración: el día de ayer, la DEA emitió un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué”, subrayó.

Tras referir que incluso consultó a todo su gabinete de seguridad para confirmar que no hay alguna iniciativa en conjunto de ese tipo, explicó que lo único que existe en esa materia es la asistencia de cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a un taller organizado en Texas, así como el acuerdo de seguridad que está por firmarse con el gobierno estadunidense, y el cual lleva meses de trabajo.

Apuntó que hubo “un antecedente del nombre de un operativo de este tipo, y fue de un acuerdo a principios de 2020 o algo así, pero ni siquiera después avanzó”.

No obstante, descartó que el comunicado de la DEA vaya a generar algún problema en la relación bilateral y adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará una explicación por medio de la embajada de Estados Unidos en el país.

“No pasa nada, pero hay que aclararlo. La relación sigue, no hay problema, hay coordinación, hay colaboración, está el marco de la firma que vamos a hacer. Pero nosotros tenemos la obligación de aclarar porque, de lo contrario, se queda esta idea, que no tiene sustento.”

En distintos momentos durante la conferencia del pueblo, la jefa del Ejecutivo reiteró que existe una colaboración con el gobierno estadunidense desde hace mucho tiempo, la cual cambió con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.