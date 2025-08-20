V

an tres imágenes que valen más de un millón de palabras en la cumbre de Trump con Zelensky y sus titiriteros europeos: 1) Trump con Zelensky junto a un mapa sugerente de la nueva Ucrania (bit.ly/3V647wq), 2) Los acongojados europeos que parecían asistir a un evento fúnebre frente a la mesa de trabajo de Trump con dos bustos de Lincoln y Roosevelt (bit.ly/4oInf1d) y 3) a un costado de la reunión, la imagen del atentado en Pensilvania (bit.ly/45Z6uqY), feudo del jázaro (Khazar; bit.ly/3QqemJr) gobernador demócrata Josh Shapiro, vasallo del globalista misántropo George Soros (Elon Musk dixit).

El globalista británico Ambrose Evans Pritchard arremete contra Trump: “vano, titubeante, sugestionable, que no lidera más Occidente” y “ha sido empujado a la irrelevancia sobre Ucrania debido al rearme europeo (bit.ly/3Jrclwt)”.

En sólo 21 días Putin descuelga una serie de triunfos diplomáticos frente a la deplorable de-licuescencia de Ucrania y sus tres pugnaces ti-tiriteros Starmer/Macron/Merz de la OTAN, quienes, por cierto, carecen de legitimidad ante su lastimoso rechazo popular (bit.ly/4lzx2Uk).

La triada pugnaz ostenta una patética aprobación muy por debajo de sus opositores (bit.ly/3V6K159): el británico Starmer, 23 por ciento (bit.ly/4lxfaK1); el galo Macron, 28 (bit.ly/3HEure1), y el alemán Merz, 29 (bit.ly/3UBGfRi). ¡La guerra de la OTAN es antidemocrática y antipopular!

La situación ilegal (literal) de Zelensky (bit.ly/3JoxYxu) es peor que la de sus tres ilegítimos titiriteros, ya que desde el 20 de mayo de 2024 (sic) finiquitó su mandato y hoy vive dictatoriales 15 (sic) meses extra en el poder (bit.ly/4lwiPaN).

El titán Cronos, hijo de Urano(Dios del cielo) y Gea (Diosa de la tierra), se puso del lado de Putin en forma multidimensional.

Más allá del indetectable e imparable misil hipersónico Oreshnik, que a mi juicio definió la guerra avant la lettre, la inminente captura de Pokrovsk –nodo de la “línea Maginot” de Ucrania– abrirá de par en par el territorio, desde donde el ejército ruso puede ir caminando hasta el río Dniéper (a 194 kilómetros de distancia) (bit.ly/3JpAio0).

Amén de que el zar Vlady Putin cuenta con un apabullante apoyo de su población (86 por ciento; bit.ly/3JmGzkf), en contraste a sus pugnaces enemigos europeos–, hoy vive sus cuatro mejores momentos geoestratégicos, que rebasan el microcosmos de Ucrania: 1) Ascenso irresistible de los BRICS –pese a la debacle de la “izquierda ( whatever that means)” de Bolivia que impacta a Brasil–, y del radiante Grupo de Shanghái (OSC); 2) Desempeño exitoso en la Cumbre de Alaska con el presidente Trump, que resultó, a mi juicio, en un win-win; 3) Celebración del 80 aniversario del triunfo sobre el fascismo, y 4) Orador estrella del Foro Económico Asiático en Vladivostok del 3 al 6 de septiembre con la presencia de 60 países, donde se reunirá con el primer Indio, Narendra Modi.