L

a crisis de Venezuela dividirá a los gobiernos latinoamericanos: unos a favor, otros en contra de Nicolás Maduro. Ha llamado a millones de ciudadanos a rechazar lo que amenaza ser una intervención de las fuerzas armadas de Estados Unidos. ¿Y la posición de México? Es la que establece la Constitución. Fue recordada ayer por la presidenta Sheinbaum: la autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias.

Beatriz y el don de la ubicuidad

Parece título de una novela de Cortázar, aunque la materia más bien podría acercarse a Ian Fleming, el creador del Agente 007. ¿Dónde vive Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel? El diario ABC de Madrid sostiene que se ha mudado a la capital española, a un lujoso suburbio llamado La Moraleja. No ofrece fotografías de la señora en su nueva residencia ni contratos de compra o de alquiler. Beatriz afirma que está en México y no piensa vivir en España ni en otro país. ¿Puede estar en dos lugares –tan distantes– a la vez? Alguien está mintiendo. Hay un testimonio que arroja luz sobre la verdad. Sabina Berman narra en su columna que el domingo pasado Beatriz estaba en el aeropuerto de Minatitlán, Veracruz, con su hijo Jesús Ernesto. Venían de Villahermosa, donde atendieron con el ex presidente López Obrador y sus otros hijos el bautizo de un nuevo nieto, y luego tomaron el vuelo 1525 de Aeroméxico a la Ciudad de México.

Escribe Sabina:

"–Hola, Beatriz –me acerqué, iba yo con Laura Esquivel, la autora de Como agua para chocolate–. Beatriz se alzó de la silla muy sonriente para saludarnos. Iba en vaqueros y tenis. Sin maquillaje. El pelo rubio rizado.

–Debías estar en tu nueva mansión de Madrid –le dije.

Se carcajeó: –¿Mi mansión de Tlalpan?–colocó el tono irónico en la palabra mansión.

–Sí, tu mansión de Tlalpan, Madrid.

–Sí, debería cambiar los letreros de la calle donde vivo en Tlalpan para ponerle abajo: Madrid, España. Simplemente no hay tal mansión en La Moraleja. Beatriz y yo compartimos un vicio: fumar. Salimos del aeropuerto a fumarnos sendos cigarros”.

A menos de que posea el don de la ubicuidad, Sabina despejó el enigma. Y, en efecto, Beatriz es una incorregible fumadora. Sería un contrasentido que viviera en Madrid, cuando ha exigido una disculpa al rey por la devastación de la Conquista.