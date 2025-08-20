Venezuela: el principio de la no intervención // Beatriz y el don de la ubicuidad // Se defiende CIbanco
a crisis de Venezuela dividirá a los gobiernos latinoamericanos: unos a favor, otros en contra de Nicolás Maduro. Ha llamado a millones de ciudadanos a rechazar lo que amenaza ser una intervención de las fuerzas armadas de Estados Unidos. ¿Y la posición de México? Es la que establece la Constitución. Fue recordada ayer por la presidenta Sheinbaum: la autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias.
Beatriz y el don de la ubicuidad
Parece título de una novela de Cortázar, aunque la materia más bien podría acercarse a Ian Fleming, el creador del Agente 007. ¿Dónde vive Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel? El diario ABC de Madrid sostiene que se ha mudado a la capital española, a un lujoso suburbio llamado La Moraleja. No ofrece fotografías de la señora en su nueva residencia ni contratos de compra o de alquiler. Beatriz afirma que está en México y no piensa vivir en España ni en otro país. ¿Puede estar en dos lugares –tan distantes– a la vez? Alguien está mintiendo. Hay un testimonio que arroja luz sobre la verdad. Sabina Berman narra en su columna que el domingo pasado Beatriz estaba en el aeropuerto de Minatitlán, Veracruz, con su hijo Jesús Ernesto. Venían de Villahermosa, donde atendieron con el ex presidente López Obrador y sus otros hijos el bautizo de un nuevo nieto, y luego tomaron el vuelo 1525 de Aeroméxico a la Ciudad de México.
Escribe Sabina:
"–Hola, Beatriz –me acerqué, iba yo con Laura Esquivel, la autora de Como agua para chocolate–. Beatriz se alzó de la silla muy sonriente para saludarnos. Iba en vaqueros y tenis. Sin maquillaje. El pelo rubio rizado.
–Debías estar en tu nueva mansión de Madrid –le dije.
Se carcajeó: –¿Mi mansión de Tlalpan?–colocó el tono irónico en la palabra mansión.
–Sí, tu mansión de Tlalpan, Madrid.
–Sí, debería cambiar los letreros de la calle donde vivo en Tlalpan para ponerle abajo: Madrid, España. Simplemente no hay tal mansión en La Moraleja. Beatriz y yo compartimos un vicio: fumar. Salimos del aeropuerto a fumarnos sendos cigarros”.
A menos de que posea el don de la ubicuidad, Sabina despejó el enigma. Y, en efecto, Beatriz es una incorregible fumadora. Sería un contrasentido que viviera en Madrid, cuando ha exigido una disculpa al rey por la devastación de la Conquista.
Se defiende CIBanco
CIBanco presentó en Estados Unidos una demanda civil contra del Departamento del Tesoro por su decisión de suspender su acceso al sistema financiero de ese país, derivado de supuestas actividades de lavado de dinero ligadas con el narcotráfico. Intercam y Vector también fueron sancionados. CIBanco argumenta que se trata de una sanción que viola el debido proceso y la presunción de inocencia, y que ha puesto a dicha institución financiera en riesgo de una “desaparición inminente”.
Un penoso adiós
Con más pena que gloria, ayer concluyeron las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en su etapa final presidió Norma Lucía Piña. No deja sentencias que en el futuro pudieran ser estudiadas en las facultades de derecho como aportaciones luminosas a la ciencia jurídica, más bien una huella de corrupción y nepotismo. Será recordada por su estéril enfrentamiento con los otros dos poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo.
Díselo a Claudia
Asunto: el Metro
Están ocurriendo muchos accidentes e interrupciones de servicio en el Metro. Fue un desacierto nombrar como director a Adrián Rubalcava, no tiene experiencia. Nunca es demasiado tarde para corregir, antes de que suceda algo peor.
José Aldama, usuario del Metro
Twitterati
@ClaraBrugadaM ¿Y las láminas para los autos ecológicos, para cuándo? Tengo dos meses con mi carro parado porque no hay placas. ¿De qué sirve comprar una unidad nueva y que ayuda al ambiente si el gobierno no hace su parte?
Fernando @genio_dub
X: galvanochoa
Facebook: galvanochoa
TikTok: galvanochoa
Instagram: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com