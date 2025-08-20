Ángel González

Especial para La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 23

Caracas. El gobierno venezolano contestó con un comunicado oficial a las amenazas provenientes de Estados Unidos, concretamente al anuncio del despliegue de una flota de guerra en aguas del Caribe sur, es decir, en el norte de Venezuela. Esta movilización, responde, según funcionarios de Washington, a la necesidad de combatir a los cárteles del narcotráfico en América Latina.

Pero en Caracas no lo ven así. El documento divulgado por el canciller Yván Gil señaló a estos gestos como signos de “desesperación de la administración estadunidense, que recurre a amenazas y difamaciones” contra el país sudamericano. Además, alertó que estas medidas “no sólo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región”.

El comunicado desestimó las amenazas y movimientos de la Casa Blanca, al afirmar que lo que demuestran es su incapacidad para doblegar al gobierno bolivariano.

“Mientras Washington amenaza, Venezuela avanza con firmeza en paz y soberanía, demostrando que la verdadera eficacia contra el crimen se logra al respetar la independencia de los pueblos”, enfatizó la cancillería en la misiva.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, detalló este martes al responder una pregunta sobre el despliegue naval, que la administración de Donald Trump “está dispuesta a usar todo el poder estadunidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”. También enfatizó que Washington no considera al gobierno de Nicolás Maduro como “legítimo en Venezuela”, sino que se trata de un “cártel narcoterrorista”.

De la advertencia a la acción

El lunes la agencia de noticias Reuters publicó que al menos tres destructores estadounidenses (buques de guerra) con misiles guiados Aegis llegarían a la zona sur del Caribe en un lapso de 36 horas. Además, se conoció que este despliegue de artillería naval está acompañado de la movilización de al menos 4 mil 500 efectivos. El argumento utilizado es que necesitan maniobras de ese calibre para perseguir a organizaciones narcotraficantes que han sido catalogadas por Washington como terroristas y, en tanto, son una amenaza para su seguridad nacional.