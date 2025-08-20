Ap

Miércoles 20 de agosto de 2025

Bogotá. Líderes indígenas de toda la Amazonia instaron a los presidentes sudamericanos, que se reúnen en Bogotá esta semana, a convertir las promesas en acciones concretas, al afirmar que puede ser la primera vez en la conferencia que se sienten cara a cara con los jefes de Estado para exigir un papel en la configuración del futuro de la selva tropical.

La Quinta Cumbre Presidencial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (en la que se espera que participen mandatarios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela), que comenzó ayer, reúne a líderes y representantes indígenas y científicos. La agenda incluye foros públicos, actos culturales y reuniones de alto nivel, y culminará el viernes con la Declaración de Bogotá que establecerá prioridades regionales para la protección ambiental y una política climática.