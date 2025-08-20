Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 22

Bogotá. Un tribunal de Colombia ordenó ayer la liberación del ex presidente Álvaro Uribe Vélez mientras impugna la condena a 12 años de prisión domiciliaria que recibió por soborno y fraude procesal en un fallo sin precedente en el país.

Uribe Vélez (mandatario entre 2002 y 2010) permanecía detenido en una hacienda de su propiedad en el noroeste de Colombia.

Sus abogados solicitaron su libertad mediante un mecanismo de amparo, al alegar que en el fallo de primera instancia se vulneraron los derechos de presunción de inocencia, libertad y debido proceso al ordenarse su detención.

El ex presidente ultraderechista celebró la decisión dando gracias a sus simpatizantes y a Dios. “Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, indicó en X.

Los congresistas del Centro Democrático, fundado por Uribe, también festejaron la medida.

“Esta enorme injusticia nos la quitaremos de encima”, expresó el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

A inicios de agosto, la jueza Sandra Heredia condenó a Uribe Vélez al concluir que instigó a un abogado para que ofreciera dádivas a testigos para que negaran los presuntos vínculos del ex presidente con antiguos paramilitares. Pero lo absolvió por el presunto soborno a una ex fiscal condenada por corrupción.