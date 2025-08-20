Piden protección para jueza que condenó al ex presidente a 12 años de prisión domiciliaria
Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 22
Bogotá. Un tribunal de Colombia ordenó ayer la liberación del ex presidente Álvaro Uribe Vélez mientras impugna la condena a 12 años de prisión domiciliaria que recibió por soborno y fraude procesal en un fallo sin precedente en el país.
Uribe Vélez (mandatario entre 2002 y 2010) permanecía detenido en una hacienda de su propiedad en el noroeste de Colombia.
Sus abogados solicitaron su libertad mediante un mecanismo de amparo, al alegar que en el fallo de primera instancia se vulneraron los derechos de presunción de inocencia, libertad y debido proceso al ordenarse su detención.
El ex presidente ultraderechista celebró la decisión dando gracias a sus simpatizantes y a Dios. “Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, indicó en X.
Los congresistas del Centro Democrático, fundado por Uribe, también festejaron la medida.
“Esta enorme injusticia nos la quitaremos de encima”, expresó el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.
A inicios de agosto, la jueza Sandra Heredia condenó a Uribe Vélez al concluir que instigó a un abogado para que ofreciera dádivas a testigos para que negaran los presuntos vínculos del ex presidente con antiguos paramilitares. Pero lo absolvió por el presunto soborno a una ex fiscal condenada por corrupción.
El tribunal que lo liberó consideró que Uribe no tenía antecedentes penales y tuvo un buen comportamiento durante el juicio.
El fallo fue impugnado por la parte acusadora, ahora será el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de decidir en segunda instancia.
El caso comenzó en 2012 cuando el senador de izquierda Iván Cepeda denunció en el Congreso los presuntos vínculos de Uribe con grupos paramilitares, los cuales siempre ha negado el ex mandatario, que demandó por difamación a Cepeda.
La Corte Suprema cerró en 2018 el caso contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió uno contra Uribe para investigar si éste estaba intentando manipular testigos.
Cepeda, quien fue reconocido como víctima en el proceso penal, indicó que respeta la decisión del tribunal, pero que no lo comparte. “Tenemos la plena certeza de que el ex presidente realiza numerosas acciones de presión a la justicia y campañas en contra nuestra”, denunció.
Horas antes, una organización defensora de los derechos de los jueces en Colombia informó que pidió medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la jueza que condenó a Uribe, porque ha sido amenazada de muerte.