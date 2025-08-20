Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 21

Ginebra. Un récord de 383 trabajadores humanitarios fueron abatidos en 2024, informó el martes la Organización de Naciones Unidas (ONU), que fustigó la “apatía” de la comunidad internacional y la falta de rendición de cuentas.

La cifra de 2024 representa un aumento de 31 por ciento respecto al año anterior, indicó la ONU en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, “impulsado por los conflictos implacables en Gaza, donde 181 trabajadores humanitarios murieron, y en Sudán, donde perdieron la vida 60”.

Según la ONU, los actores estatales fueron los perpetradores más comunes en 2024. La mayoría de las víctimas eran empleados locales, atacados en el cumplimiento de su labor o en sus propios hogares.

Además de los fallecidos, 308 trabajadores humanitarios resultaron heridos, 125 fueron secuestrados y 45 detenidos el año pasado.

“Un solo ataque contra un colega humanitario es un ataque contra todos nosotros y contra las personas a las que servimos”, declaró Tom Fletcher, jefe de ayuda de la ONU.