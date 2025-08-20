Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 21

“Los Equipos del PMA están haciendo todo lo posible para entregar asistencia alimentaria… medio millón de personas están al borde de la hambruna. Un alto el fuego es la única manera de intensificar la respuesta.”

Programa Mundial de Alimentos

“Ante los horrores que Israel está infligiendo a la población palestina en Gaza, la comunidad internacional debe cumplir sus obligaciones morales y legales para terminar con el genocidio.”

Amnistía Internacional

“Los niños que vi son piel y huesos; piel, huesos y metralla. De eso están hechos ahora.”

Saira Hussain, anestesióloga australiana en el Hospital Nasser en Gaza