▲ Un niño palestino huye de bombardeos contra un edificio de seis pisos en Jabaliya, en el norte de Gaza. Ayer, 60 personas fueron asesinadas en ataques israelíes en la franja. Foto Afp

Afp, Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 21

Jerusalén. Israel sigue exigiendo la liberación de “todos los rehenes” secuestrados en Gaza, dijo ayer un alto funcionario gubernamental de ese país luego de que Hamas aceptó una nueva propuesta de tregua que prevé el regreso de los cautivos en dos etapas.

Mediadores del conflicto entre Israel y Hamas –Egipto, Qatar y Estados Unidos– esperan aún una respuesta oficial israelí a la iniciativa.

La nueva propuesta aprobada por Hamas prevé una tregua inicial de 60 días y la liberación de rehenes en dos tandas como antesala a un acuerdo definitivo para terminar con la guerra.

Qatar instó al gobierno israelí a dar una respuesta “rápida y positiva” a la última propuesta, que es “casi idéntica” a la versión precedente presentada por Tel Aviv.

“Si esta propuesta de cese el fuego fracasa, la crisis se agravará”, expresó el vocero de la cancillería catarí, Mayed al Ansari. Añadió: “Si llegamos a un acuerdo, no se debe esperar que se implemente instantáneamente. Aún no estamos allí”.

Un alto funcionario israelí indicó a la Afp que el país “no cambió” su política y continúa reclamando la “liberación de todos los rehenes”, conforme a los principios establecidos por el gobierno de Benjamin Netanyahu para poner fin a la guerra. “Estamos en la fase final decisiva contra Hamas y no dejaremos atrás a ningún rehén”, sentenció la fuente.

Según la prensa israelí, la respuesta a la propuesta debería llegar “antes de que termine la semana”.

El texto de la propuesta se basa en un plan anterior del enviado estadunidense Steve Witkoff: la liberación de 10 rehenes vivos y los restos mortales de 18 fallecidos a cambio de un alto el fuego de 60 días y negociaciones para poner fin a la guerra, informó la radio pública israelí Kan.