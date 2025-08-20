Afp, Ap, Sputnik, Xinhua y Europa Press

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó ayer el envío de tropas a Ucrania, pero consideró brindar apoyo aéreo. Indicó que Rusia “tiene razón” al rechazar el ingreso de Kiev a la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) y señaló que su par ucranio, Volodymir Zelensky, debe mostrar “flexibilidad” para lograr la paz con su vecino.

Los aliados occidentales comenzaron a negociar garantías de seguridad para Kiev antes de una eventual cumbre con Moscú.

“Estamos dispuestos a ayudarlos (a los ucranios), si hablamos de apoyo aéreo, porque nadie tiene el tipo de cosas que nosotros sí”, declaró Trump ayer a Fox News y añadió su “garantía” de que no desplegará tropas terrestres, después de dejar abierta la posibilidad la víspera.

Más tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reforzó que “no habrá botas estadunidenses en el terreno (Ucrania)”.

El mandatario de Estados Unidos remarcó que la posibilidad de ingreso de Ucrania a la OTAN “era un rotundo no” y confirmó que “Rusia dijo: ‘no los queremos en nuestra frontera’ (a los ucranios), y tenían razón”.

Subrayó que Kiev tendrá que dejar de lado su esperanza de recuperar Crimea, tomada por las fuerzas rusas en 2014.

“Ambas cosas son imposibles”, puntualizó y añadió que Ucrania tampoco recuperará el Donbás, pero, a cambio, obtendría paz.

“Esto fue una guerra y Rusia es una nación militar poderosa (…) No te enfrentas a un país que es 10 veces tu tamaño”. A cambio de tierras, “Ucrania va a recuperar su vida” y Zelensky “tiene que mostrar algo de flexibilidad”, sostuvo.