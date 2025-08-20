▲ Moscú y Kiev intercambiaron los cuerpos de soldados abatidos. La imagen, en la localidad ucrania de Novaya Guta, en la frontera con Bielorrusia. Foto Ap

Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 20

Moscú. El canciller ruso, Serguei Lavrov, afirmó este martes que no será posible lograr una solución negociada duradera en Ucrania si no se toman en cuenta los intereses de Moscú y los derechos de la población originaria de la potencia en el vecino país eslavo.

“Sin respetar los intereses de seguridad de Moscú, ni considerar los derechos de los ciudadanos rusos y de los rusoparlantes que residen en Ucrania, es imposible hablar de acuerdos duraderos. Estas son las exigencias que deben satisfacerse cuanto antes en el contexto de la búsqueda de una solución negociada”, enfatizó en una entrevista al canal de televisión Rossiya 24.

Sobre una posible cumbre entre los presidentes ruso, Vladimir Putin, y ucranio, Volodymir Zelensky, Lavrov señaló que “Moscú no renuncia a ninguna forma de trabajo para un arreglo político ucranio, ni bilateral, trilateral o multilateral, pero cualquier contacto con participación de los jefes de Estado requiere una preparación exhaustiva”.

El jefe de la diplomacia rusa subrayó que “toda negociación debe comenzar a nivel de expertos y sólo luego de recorrer todas las etapas necesarias se puede preparar una cumbre”. Recalcó: “este es el tipo de enfoque serio que apoyaremos”.

De acuerdo con Lavrov, el presidente Donald Trump, a partir de la cumbre en Alaska, entiende que para conseguir un arreglo político en Ucrania “es indispensable suprimir las causas originarias del conflicto”, entre ellas la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

“Cuando estos delegados en Washington (Zelensky y los líderes europeos que lo acompañaron a la reunión con Trump) hablaron sobre la necesidad imperiosa de comenzar a desarrollar garantías de seguridad para Ucrania, pero también para Europa, nadie mencionó jamás la protección de Rusia”, enfatizó.

Y explicó: “Se sigue percibiendo una actitud arrogante hacia el derecho internacional, a las promesas a menudo falsas, pero garantizadas sobre el papel, en los enfoques de estos individuos (dirigentes europeos) ante la actual crisis ucrania”.

Para Lavrov, en Occidente “creen que esta persona (en alusión a Zelensky) debe imponer los acuerdos con Rusia que les venga en gana y a nadie se le ocurre que sería buena idea que derogara estas leyes (que vulneran los intereses de los ucranios de origen ruso) antes de comenzar a negociar”.