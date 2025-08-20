Estados
Vandalizan 40 cámaras de seguridad en Ciudad Victoria
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 26

Ciudad Victoria, Tamps., La vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que 40 cámaras de videovigilancia de diferentes sitios fueron vandalizadas por presuntos delincuentes, por lo cual se presentaron 40 denuncias ante los Ministerios Públicos de la Fiscalía General del estado. Willy Zúñiga, vocero del organismo, precisó que en 70 por ciento del territorio tamaulipeco se tienen esos equipos, los cuales se ubican en carreteras, zonas urbanas de los 43 municipios, caminos vecinales y centros penitenciarios. Destacó que la cobertura se da con base a una estrategia federal con el objetivo de monitorear y prevenir robos durante los periodos de vacacionales y será de manera permanente.

