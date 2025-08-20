Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 26

Mazatlán, Sin., Tres personas murieron a balazos en un domicilio de Culiacán, Sinaloa, la mañana de ayer, reportó la Fiscalía General del Estado. Los ahora occisos fueron identificadas como Óscar Armando de 27 años; Antonio, de 28, y Karina de 27; mientras, un hombre de 39 años fue trasladado a un hospital por heridas graves. La institución dio cuenta también del homicidio de cinco hombres en hechos distintos el lunes. Tres de ellos en diferentes sitios de la capital; uno estaba por la carretera a El Dorado, otro en la sindicatura de Aguaruto y uno más en la colonia Los Huizaches. En tanto, la fiscalía especializada en desaparición forzada recibió el reporte de cinco denuncias por privación de la libertad y la unidad de robo de vehículos centro documentó 11 querellas por hurto de automóviles.