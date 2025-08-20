La Jornada de Oriente

Miércoles 20 de agosto de 2025

Tlaxcala, Tlax., Seis cabezas humanas fueron encontradas ayer en la mañana en la carretera de la entidad que comunica a Ixtacuixtla con Nanacamilpa, informaron autoridades estatales. Los restos estaban desollados y en estado de descomposición; tenían una sábana con una leyenda atribuida a un grupo delincuencial que opera en la región. Indicaron que recibieron una llamada de alerta al número de emergencias 911. Fuentes policiacas apuntan que se trató de un ajuste de cuentas entre células criminales que buscan el control territorial en la zona limítrofe con San Martín Texmelucan, Puebla. La Fiscalía de Tlaxcala abrió una carpeta de investigación por el hallazgo.