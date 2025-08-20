Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 26

Trabajadores de la Procuraduría Federal de Pro-tección al Ambiente sepultaron ayer a una ballena que apareció muerta el lunes en Playas de Tijuana, Baja California, cerca del fraccionamiento Jardi-nes. Por su tamaño se requirió una fosa profunda para evitar olores por la descomposición del cadáver o la presencia de aves carroñeras, según protocolos ambientales. Aún se desconoce la causa de la muerte del cetáceo, aunque autoridades de la zona federal marítimo terrestre comentaron que es común que se desorienten durante su ruta migratoria por el océano Pacífico.