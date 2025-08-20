Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 26

Xalapa, Ver., Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz anunció ayer medidas contra el Organismo público local electoral (Ople) por presuntas irregularidades durante las elecciones municipales de Poza Rica y Papantla, realizadas en junio pasado.

En rueda de prensa, el coordinador estatal de ese partido, Luis Carbonell de la Hoz, adelantó que solicitarán juicio político contra la presidenta del organismo, Marisol Delgadillo. Afirmó que las autoridades electorales de Veracruz son las peores a nivel nacional, además de que se prestaron a las manipulaciones del gobierno del estado para intentar echar abajo los comicios de Poza Rica.

Puntualizó que demandarán “juicio político y destitución de la presidenta del Ople, porque es un órgano indigno que no está a la altura de los veracruzanos y consumó el fraude institucional. Nosotros ya denunciamos porque están vinculados los capacitadores asistentes electorales”.

Por su parte, Emilio Olvera, quien fue candidato de MC a la alcaldía de Poza Rica, denunció que Delgadillo, junto con el delegado federal de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, por órdenes de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, manipularon los paquetes electorales.