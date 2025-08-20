Marco Antonio Duarte

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 26

Morelia, Mich., Galileo Anastacio Cordero, sargento segundo de Infantería del Ejército Mexicano, pereció tras la explosión de una mina en un camino rural del municipio de Tepalcatepec, bastión del narco Juan José Farías Álvarez, El Abuelo Farías, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el militar murió en las instalaciones del Hospital de la 43 Zona Militar, de Apatzingán, a 80 kilómetros de Tepalcatepec.

Según sus informes preliminares el artefacto explosivo, de manufactura casera, detonó ayer al mediodía al paso de un vehículo, parte de un convoy castrense que realizaba un operativo de reconocimiento por caminos rurales del poblado Los Horcones.