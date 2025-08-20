Iván Evair Saldaña

En uno de sus últimos actos, la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que dejarán el cargo el 31 de agosto– rechazaron invalidar disposiciones de la reforma judicial de Yucatán que amplían hasta 2036 (e incluso 2042) los periodos de magistrados, algunos ligados al ex gobernador panista Mauricio Vila Dosal, propuestos en su momento.

En la última sesión del pleno, ayer la ministra Loretta Ortiz presentó un proyecto que proponía anular los artículos transitorios 7 y 8 del decreto 55/2025, al considerar “injustificada” la extensión de mandatos, lo que desnaturaliza el modelo federal y contraviene la Constitución. “Esto permite que en Yucatán sobrevivan normas que contradicen el fin de la reforma judicial de septiembre de 2024”, advirtió.

El decreto fue impugnado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante dos acciones de inconstitucionalidad, porque en sus transitorios fijaron plazos extraordinarios para el Tribunal de Disciplina Judicial: los electos en 2025 o 2026 concluirán en 2033 y 2036, y los de 2027 hasta 2036 y 2042, prolongando de forma excepcional la duración de los cargos.