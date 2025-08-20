Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 25
Chilpancingo, Gro., De 10 a 13 aumentó la cifra de miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) asesinados el sábado en una emboscada de criminales cerca del poblado El Cortijo, municipio de Ayutla de los Libres, informaron coordinadores de dicha agrupación.
Exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum justicia para los familiares de los fallecidos, debido a que quedaron muchas mujeres viudas y niños huérfanos. Advirtieron que los pueblos se van a levantar.
Comentaron que el día del ataque, los miembros de la Upoeg bajaron por gasolina a la Casa de los Pueblos, a cargo del gobierno municipal comunitario. Eran alrededor de las 20:30 horas, cuando viajaban en sus cuatro camionetas.
“Se recibió por radio un mensaje, que delincuentes los atacaban, pero cuando llegamos sólo encontramos los cuerpos de compañeros y de algunos heridos; llevaban escopetas y rifles calibre 22, y los criminales puro fusil de asalto AR-15, y AK-47, por eso quedaron despedazados.”