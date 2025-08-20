Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 25

Chilpancingo, Gro., De 10 a 13 aumentó la cifra de miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) asesinados el sábado en una emboscada de criminales cerca del poblado El Cortijo, municipio de Ayutla de los Libres, informaron coordinadores de dicha agrupación.

Exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum justicia para los familiares de los fallecidos, debido a que quedaron muchas mujeres viudas y niños huérfanos. Advirtieron que los pueblos se van a levantar.