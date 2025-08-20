Juan C. G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 25

Guadalajara, Jal., Ernesto Barajas, vocalista del grupo de música regional Enigma Norteño, fue asesinado a balazos ayer en la tarde, junto con otro joven de 20 años, en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan. En el ataque resultó lesionada una joven de 18 años, informaron fuentes policiacas. Según el reporte, el crimen fue perpetrado alrededor de las 13 horas, por dos sujetos que arribaron en motocicleta a un inmueble, en la calle Francisco I. Madero. Agentes municipales hallaron en el lugar al menos ocho cartuchos percutidos y a las tres personas con heridas de bala; socorristas confirmaron el deceso de los dos hombres y trasladaron a la joven herida a un centro médico cercano, donde su estado de salud se reportó estable. Las indagatorias preliminares revelaron que en el sitio había automóviles de lujo y uno de los sujetos fallecidos portaba las llaves de los mismos. El hecho violento generó un amplio despliegue de policías municipales, estatales y metropolitanos, así como el cierre de al menos una de las vialidades, lo que provocó caos vehicular en la zona.