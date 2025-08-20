La Jornada Maya y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 25

Campeche, Camp., Un grupo armado irrumpió en las instalaciones de la plataforma Akal-R del Activo de Extracción Cantarell, en la Sonda de Campeche, de donde sustrajo 50 equipos de respiración autónoma, informó Petróleos Mexicanos (Pemex). En un comunicado, la empresa pública precisó que los hechos tuvieron lugar el lunes pasado, mientras que trabajadores petroleros afirmaron que los ladrones llegaron a la plataforma a las 20 horas a bordo de embarcaciones ribereñas, efectuando detonaciones de armas de fuego. Indicaron que una vez que abordaron la Akal Romeo –que se ubica a 77 kilómetros de la isla del Carmen–, los delincuentes amagaron a los obreros. Añadieron que una vez que perpetraron su despojo, los saqueadores huyeron en sus lanchas. Al cierre de esta edición no había personas detenidas por el atraco. Por su parte, Pemex interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República y en coordinación con la Secretaría de Marina reforzó las medidas de seguridad y vigilancia en la zona. Apuntó que ningún empleado resultó lesionado, pero se brindó atención médica a tres obreros que padecieron crisis nerviosa tras el incidente, y fueron estabilizados en la propia instalación.