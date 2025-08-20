▲ El furgón del Tren Maya, tras descarrilarse ayer entre las estaciones de Calkiní, Campeche, e Izamal, Yucatán. Foto La Jornada

Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 25

Mérida, Yuc., Un vagón del Tren Maya descarriló en la estación de Izamal, pueblo mágico del centro de Yucatán. Según las autoridades, el percance ocurrido a unos 70 kilómetros de Mérida, no dejó personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los furgones se salió al transitar por el tramo 3 de dicho sistema de transporte, que conecta a la estación de Calkiní, Campeche, con la de Izamal.

En redes sociales circularon videos en los cuales algunas personas están sobre las vías, y al parecer habrían bajado del vagón que se accidentó.

El incidente, suscitado ayer a las 13:48 horas en el tramo 3, que consta de 159.7 kilómetros, provocó retrasos y preocupación entre los pasajeros; en tanto, todo indica que los daños dentro y fuera del vehículo fueron menores.

Según un comunicado emitido por la administración del Tren Maya, el convoy número 304 que iba de Cancún a Mérida intentó accesar a baja velocidad a los andenes de la estación cuando ocurrió el percance, sin dar mayores detalles.

Se destacó que fueron activados los protocolos de seguridad y los usuarios, que resultaron ilesos, fueron trasladados a sus destinos en autobuses propiedad del Tren Maya.