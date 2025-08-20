Silvia Chávez

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 25

Tlalnepantla, Méx., La jueza de control Paulina Piña vinculó a proceso penal al empresario Alejandro N –conocido como lord pádel–, a su hijo Germán N, a su esposa Karla N, y a su socio Othón N, por homicidio calificado en grado de tentativa, pues fue perpetrado con ventaja. Sólo Alejandro N y Othón N estarán en libertad, hasta que un juez federal decida sobre tal condición; los otros dos implicados fueron ingresados al centro penitenciario de Barrientos, en este municipio.

En audiencia que se extendió ayer más de siete horas, incluidos tres recesos, la juzgadora aceptó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y decretó abrir proceso penal contra los cuatro señalados por un hecho de violencia sucedido el 19 de julio pasado durante un torneo de pádel celebrado en Atizapán de Zaragoza, en el cual los señalados propinaron una golpiza a Israel N.

Alejandro N y Othón N están en libertad desde antier

Alejandro N y Othón N no asistieron a la diligencia pues gozan de libertad desde el lunes, al contar con una suspensión provisional declarada por un juez de distrito, recurso que les permitió salir del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla Licenciado Juan Fernández Albarrán, de la comunidad San Pedro Barrientos.