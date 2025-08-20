Sólo están presos su esposa e hijo
Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 25
Tlalnepantla, Méx., La jueza de control Paulina Piña vinculó a proceso penal al empresario Alejandro N –conocido como lord pádel–, a su hijo Germán N, a su esposa Karla N, y a su socio Othón N, por homicidio calificado en grado de tentativa, pues fue perpetrado con ventaja. Sólo Alejandro N y Othón N estarán en libertad, hasta que un juez federal decida sobre tal condición; los otros dos implicados fueron ingresados al centro penitenciario de Barrientos, en este municipio.
En audiencia que se extendió ayer más de siete horas, incluidos tres recesos, la juzgadora aceptó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y decretó abrir proceso penal contra los cuatro señalados por un hecho de violencia sucedido el 19 de julio pasado durante un torneo de pádel celebrado en Atizapán de Zaragoza, en el cual los señalados propinaron una golpiza a Israel N.
Alejandro N y Othón N están en libertad desde antier
Alejandro N y Othón N no asistieron a la diligencia pues gozan de libertad desde el lunes, al contar con una suspensión provisional declarada por un juez de distrito, recurso que les permitió salir del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla Licenciado Juan Fernández Albarrán, de la comunidad San Pedro Barrientos.
Los cuatro involucrados fueron detenidos el jueves anterior por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en una acción conjunta con la Fiscalía General de la República, la Interpol, la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Fiscalía General de Quintana Roo.
El domingo, la FGJEM ingresó a los cuatro al penal de Barrientos pero el lunes, cuando comenzaba la audiencia del caso, la jueza Piña ordenó la libertad inmediata de Alejandro y de Othón, en cumplimiento a una suspensión emitida por el juzgado federal de distrito 14 en materia de amparos.
Al concluir la sesión, la cual se reanudó ayer a las 11 de la mañana y se extendió hasta las 18:40, la esposa del empresario y su hijo, instalados en la vitrina de seguridad, escucharon la vinculación a proceso dictaminada contra los cuatro señalados, y la medida cautelar de prisión preventiva justificada para ambos.
En cuanto a Othón y Alejandro, la juzgadora dijo que ambos “quedan a disposición de la autoridad federal por lo que hace a su libertad personal”.
La diligencia se desarrolló sin acceso a medios, a solicitud de abogados de los acusados, quienes argumentaron que en redes sociales se hacía daño a la imagen de los señalados, y requirió ejercer su derecho a que la audiencia se realizara en privado.