Rosario Ruiz Canduriz

La Jornada Maya

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 24

Playa del Carmen, QR., La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) estatal comenzó el proceso de revocación definitiva de la autorización en materia de impacto ambiental al desarrollo Legacy, en el fraccionamiento Playacar, de Playa del Carmen.

Esta obra ha sido rechazada por los vecinos, que incluso se manifestaron en contra, pues incumplió con proteger fauna endémica, lo que derivó en la muerte de tres animales por atropellamiento.

“La ley es clara: quien obtenga una autorización debe cumplirla. Este proyecto incumplió con las condicionantes de su permiso, ignoró las medidas de protección a la fauna, provocando la muerte de tres venados; uno de ellos, cría”, señaló el titular de Sema, Óscar Rébora, en sus redes sociales.