Estados
Ver día anteriorMiércoles 20 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/20. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Revocarán permiso ambiental a proyecto inmobiliario en QR/
A nterior
S iguiente
 
Revocarán permiso ambiental a proyecto inmobiliario en QR
La Jornada Maya
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 24

Playa del Carmen, QR., La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) estatal comenzó el proceso de revocación definitiva de la autorización en materia de impacto ambiental al desarrollo Legacy, en el fraccionamiento Playacar, de Playa del Carmen.

Esta obra ha sido rechazada por los vecinos, que incluso se manifestaron en contra, pues incumplió con proteger fauna endémica, lo que derivó en la muerte de tres animales por atropellamiento.

“La ley es clara: quien obtenga una autorización debe cumplirla. Este proyecto incumplió con las condicionantes de su permiso, ignoró las medidas de protección a la fauna, provocando la muerte de tres venados; uno de ellos, cría”, señaló el titular de Sema, Óscar Rébora, en sus redes sociales.

El funcionario añadió que este es un acto de congruencia, pues quien obtenga una licencia de este tipo debe acatar todas sus condiciones, incluyendo las medidas de mitigación y el programa de reubicación de fauna.

“En caso contrario hay consecuencias, por eso es que hoy comienza este proceso de revocación”, explicó el funcionario, quien agregó que más adelante continuará dando a conocer los pormenores del caso

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto