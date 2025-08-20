Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 24
Playa del Carmen, QR., La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) estatal comenzó el proceso de revocación definitiva de la autorización en materia de impacto ambiental al desarrollo Legacy, en el fraccionamiento Playacar, de Playa del Carmen.
Esta obra ha sido rechazada por los vecinos, que incluso se manifestaron en contra, pues incumplió con proteger fauna endémica, lo que derivó en la muerte de tres animales por atropellamiento.
“La ley es clara: quien obtenga una autorización debe cumplirla. Este proyecto incumplió con las condicionantes de su permiso, ignoró las medidas de protección a la fauna, provocando la muerte de tres venados; uno de ellos, cría”, señaló el titular de Sema, Óscar Rébora, en sus redes sociales.
El funcionario añadió que este es un acto de congruencia, pues quien obtenga una licencia de este tipo debe acatar todas sus condiciones, incluyendo las medidas de mitigación y el programa de reubicación de fauna.
“En caso contrario hay consecuencias, por eso es que hoy comienza este proceso de revocación”, explicó el funcionario, quien agregó que más adelante continuará dando a conocer los pormenores del caso