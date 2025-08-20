De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 24

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó ayer que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias penales contra centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales maderables, o de quien resulte responsable, por operar de manera irregular en el municipio de Tlalpujahua, Michoacán, donde se encuentra la zona de influencia de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca.

La procuraduría ambiental detalló en un comunicado que los recursos legales fueron interpuestos el pasado día 18, luego de que durante visitas de inspección se detectaron actividades de comercialización, posesión y transformación de más de 3 mil 455 metros cúbicos de maderas de pino, oyamel, encino y cedro blanco, sin acreditarse su procedencia legal.

“Es importante señalar que el cedro blanco está listado en la norma oficial mexicana (NOM-059-Semarnat-2010) como especie sujeta a protección especial”, resaltó en su mensaje.