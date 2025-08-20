Las bandas se presentarán en el Lunario el 4 de octubre
Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 9
Los grupos Malcriada y Prayers se unieron en el tema Momento, una colaboración entre dos generaciones de “artistas forasteros”, proyectos que han hecho de la estética oscura e irreverente su estandarte.
Malcriada se integra por la cantante Mathilde Sobrino y el músico Pepe Pecas, quienes con su sonido electrónico y actitud punk, lograron compartir su música con miles de oyentes por Internet, apenas a un año y medio de haberse formado.
Por su parte, Prayers es una banda mexico-estadunidense fundada en 2013 por Rafael Reyes, quien ha contado con la participación de Dave Parley y otros músicos, además es creador del concepto cholo goth.
Ambas agrupaciones compartieron a La Jornada el proceso creativo de la canción y el inicio de su amistad, así como sus próximos proyectos.
“En realidad la colaboración con Prayers fue algo muy orgánico, le hicimos un cover a una de sus canciones que se llama La vida es un sueño y lo subimos a nuestras redes, a él le encantó y nos empezó a seguir y nosotros nos emocionamos muchísimo”, dijo Mathilde.
“Es una de nuestras principales influencias, luego le mandamos una rola de nosotros para que él participara y salió Momento. Es muy importante poder concretar un sonido que vaya muy bien con los dos grupos y sentimos que ese es el gran acierto que tiene este tema, ambas personalidades hicieron click”, agregó Pepe.
“Me gusta trabajar con artistas porque me agrada su música, si no es así prefiero hacerme a un lado, quiero tener en mi discografía cosas que me llenen y con Malcriada me dio mucho orgullo trabajar, me gusta lo que están haciendo. Cuando colaboro con otros artistas no me enfoco en la plata, prefiero la inspiración que me da, esa es mi motivación”, aseguró Rafael.
Momento cuenta con su video, el cual fue dirigido por el fotógrafo Nissim Sabban y producido por Grupo Precario y OSA.
En las imágenes se observa una inspiración de los clásicos del cine de terror que se mezclan con los escenarios oscuros de la capital mexicana.
El material audiovisual ya se encuentra disponible en las redes sociales de ambas bandas así como en su cuenta de YouTube.
“La estética de Malcriada es muy moderna y le gusta mucho a los chavitos, se le conoce como dreamcore, se caracteriza por mezclar elementos cotidianos con surrealistas o inquietantes, creando una sensación onírica.
“Para este video no lo hicimos tan así, sino que buscamos hacerlo un poquito más oscuro, se logró un resultado más homogéneo entre los dos proyectos”, explicó Pepe Pecas.
Además de compartir esa canción, las agrupaciones se reunirán el próximo 4 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional, cierre de la gira de Malcriada llamada Error 404 Tour, la cual incluye nueve ciudades del país y dos en Estados Unidos.
“Es un logro estar en el Lunario, creo que es algo que habla muy bien de nuestro trabajo, supimos desarrollar este proyecto, conectar con el público tomando decisiones correctas. Para nosotros es algo para celebrar y sí, estamos nerviosos”, expresó Mathilde Sobrino.
La gira inicia mañana en Tlaxcala y en septiembre se van “al otro lado” para tocar con Prayers. “Tengo como cinco presentaciones, no es un tour grande, pero me van a acompañar en Las Vegas y en Pomona, California”, mencionó Rafael Reyes.
Malcriada tiene programado lanzar su primer álbum antes de su presentación en el Lunario. “Ya verán pronto cómo se llama, incluye tres temas que ya sacamos como sencillos, pero todas las demás son nuevas, frescas, recién salidas del horno”, agregó Mathilde Sobrino.
Prayers también detalla su próximo epé titulado Sin Miedo, que contará con artistas mexicanos y será una “carta de amor a México”, con el cual enfatiza su prioridad en la inspiración artística por encima del lucro.
“Me gusta la idea de que mi próximo material discográfico se realice con manos mexicanas: foto y videos.
“Estoy muy enamorado de México porque no pude estar aquí por muchos años y ahora sí, estoy muy inspirado todo el tiempo, a este país no le hace falta nada, tiene todo”, afirmó Reyes.
“El estilo cholo goth es lo que soy, no fue algo que yo inventara, cuando comencé en la música, pues era cholo y me gustaba el goth, grupos como Sisters of Mercy y Bauhaus, por mencionar unos. Ya tenía definida mi identidad, sólo era cuestión de ponerle un nombre.
“Tenía 37 años cuando inicié en la música, en ese entonces era experimentando, no tengo estudios musicales, aprendí de manera autodidacta, pero la música me sirvió para descubrirme, casi todo lo que compongo es una autoexploración de mis sentimientos, también es para analizar donde estoy en mi vida en ese momento”, finalizó.
Para conocer más de los dos proyectos se puede ingresar a sus redes sociales, se encuentran como @malcriada.music y @prayers.