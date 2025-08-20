Israel Campos Mondragón

Los grupos Malcriada y Prayers se unieron en el tema Momento, una colaboración entre dos generaciones de “artistas forasteros”, proyectos que han hecho de la estética oscura e irreverente su estandarte.

Malcriada se integra por la cantante Mathilde Sobrino y el músico Pepe Pecas, quienes con su sonido electrónico y actitud punk, lograron compartir su música con miles de oyentes por Internet, apenas a un año y medio de haberse formado.

Por su parte, Prayers es una banda mexico-estadunidense fundada en 2013 por Rafael Reyes, quien ha contado con la participación de Dave Parley y otros músicos, además es creador del concepto cholo goth.

Ambas agrupaciones compartieron a La Jornada el proceso creativo de la canción y el inicio de su amistad, así como sus próximos proyectos.

“En realidad la colaboración con Prayers fue algo muy orgánico, le hicimos un cover a una de sus canciones que se llama La vida es un sueño y lo subimos a nuestras redes, a él le encantó y nos empezó a seguir y nosotros nos emocionamos muchísimo”, dijo Mathilde.

“Es una de nuestras principales influencias, luego le mandamos una rola de nosotros para que él participara y salió Momento. Es muy importante poder concretar un sonido que vaya muy bien con los dos grupos y sentimos que ese es el gran acierto que tiene este tema, ambas personalidades hicieron click”, agregó Pepe.

“Me gusta trabajar con artistas porque me agrada su música, si no es así prefiero hacerme a un lado, quiero tener en mi discografía cosas que me llenen y con Malcriada me dio mucho orgullo trabajar, me gusta lo que están haciendo. Cuando colaboro con otros artistas no me enfoco en la plata, prefiero la inspiración que me da, esa es mi motivación”, aseguró Rafael.

Momento cuenta con su video, el cual fue dirigido por el fotógrafo Nissim Sabban y producido por Grupo Precario y OSA.

En las imágenes se observa una inspiración de los clásicos del cine de terror que se mezclan con los escenarios oscuros de la capital mexicana.

El material audiovisual ya se encuentra disponible en las redes sociales de ambas bandas así como en su cuenta de YouTube.

“La estética de Malcriada es muy moderna y le gusta mucho a los chavitos, se le conoce como dreamcore, se caracteriza por mezclar elementos cotidianos con surrealistas o inquietantes, creando una sensación onírica.

“Para este video no lo hicimos tan así, sino que buscamos hacerlo un poquito más oscuro, se logró un resultado más homogéneo entre los dos proyectos”, explicó Pepe Pecas.