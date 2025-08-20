Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 8

La Habana. El Instituto Cubano de la Música (ICM) lamentó el fallecimiento del flautista, saxofonista, compositor y arreglista Rubén Leliebre.

La nota del organismo expresa que la música de la isla está de luto por la pérdida de Leliebre.

Con profundo pesar, destacó el comunicado, informamos el fallecimiento del músico Rubén Leliebre del Toro (1981-2025). Santiago de Cuba pierde a uno de sus talentos más excepcionales cuyo legado musical enriqueció la cultura nacional e internacional.

Leliebre nació el 6 de agosto de 1981 y dedicó su vida a la música. Fue miembro activo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba e integrante de agrupaciones como Cándido Fabré y su Banda, el Septeto Sones de Oriente y, además, colaborador ocasional de Juan Formell y los Van Van.