Falleció Joe Caroff, diseñador del icónico logotipo de James Bond
 
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 8

El diseñador gráfico Joe Caroff, conocido por crear el logotipo de James Bond, falleció a los 104 años, informaron sus hijos a un medio estadunidense.

Caroff fue el cerebro detrás de algunos de los carteles y gráficos más reconocibles de la industria cinematográfica. Diseñó rótulos para cientos de películas, entre las que destacan West Side Story, A Hard Day’s Night, El último tango en París, Manhattan y Cabaret. Pero fue su trabajo en la franquicia 007 el que resultó más perdurable.

Primero fue contratado para diseñar un logotipo para el membrete de un comunicado publicitario de la primera película de la franquicia de espías, Dr. No, en 1962. La película, adaptada de las novelas de suspenso de Ian Fleming.

“Sabía que 007 significaba licencia para matar; esa, creo, a nivel inconsciente, fue la razón por la que supe que el arma tenía que estar en el logo”, dijo Caroff en By Design: The Joe Caroff Story, un documental de 2022 sobre su vida.

Foto
▲ El diseñador gráfico Joe Caroff.Foto tomada de redes sociales

Según se informa en la cinta, sólo le pagaron 300 dólares por el logotipo de Bond con el arma del espía, que se ha convertido en sinónimo de la serie.

Además de su trabajo en cintas, también se le atribuye el diseño de la sobrecubierta del libro The Naked and the Dead, en 1948, debut del autor estadunidense Norman Mailer.

Nacido en Roselle, Nueva Jersey, Caroff estudió en el Pratt Institute de Brooklyn, Nueva York. Supo por primera vez que quería ser diseñador a los cuatro años, cuando un amigo le trajo un juego de acuarelas y lo usó para pintar sobre el traje blanco que llevaba puesto.

