▲ El espectáculo será una experiencia para todos los sentidos y una celebración que hará cantar y bailar a los asistentes. Foto cortesía de la orquesta

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 8

La música de banda, con gran arraigo en el corazón de México, “se vestirá de gala para demostrar que brilla en cualquier escenario, desde las fiestas populares hasta los grandes auditorios y en La Maraka no se escucharán corridos tumbados con apología de la violencia”, sino la festiva tambora y los elegantes violines.

Enrique Abraham Velez Godoy, director concertador y uno de los productores del espectáculo Banda Sinfónico Espectacular, que se realizará en el recinto de la colonia Narvarte, el 6 de septiembre, expresó: “El concierto será una combinación única de banda sinaloense y la majestuosidad de una orquesta sinfónica bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda, al frente de la Filarmónica de las Artes, creando un sonido innovador con más de 40 icónicas canciones”.

Luego de anunciar el programa que se va a interpretar, “he visto que se espantaron muchas personas porque según íbamos a tocar narcorridos, pero cómo creen, eso sería demasiado”.

Lo cierto, detalló Vélez Godoy, “es que será un viaje musical con clásicos como El Quelite, Te he prometido, El color de tus ojos, El barzón, Que se mueran los feos, El corrido de Mazatlán, El mamífero, ¡Ay, mamá Inés!, entre otros divididos en secciones temáticas que van desde ritmos festivos y mambos hasta baladas románticas”. Entre los invitados destacan las voces de Dagmariz Serafin, Mariana Pamplona, y otros artistas.

Noche inolvidable

Puntualizó: “será una experiencia para todos los sentidos y una celebración que hará cantar a todo pulmón a los asistentes y, para aquellos que se animen, bailar al ritmo de los acordes. La combinación de la potencia de la banda sinaloense con la elegancia de la orquesta sinfónica creará un ambiente único donde la tradición y la innovación se entrelazarán en una noche inolvidable”.