Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 7

“En un mundo de plástico y de ruido, yo quiero ser de barro y de silencio”, dijo alguna vez el escritor uruguayo Eduardo Galeano, referente en Latinoamérica.

“El plástico y el ruido es una manera de ser que, para mí es como estar sorda, el no cuestionarte, vivir en la inconsciencia, ir por donde te digan que hay que hacerlo. Pero, el estar en el barro y el silencio, es estar conectado con la tierra, con evolucionar conscientemente en el aquí y ahora, en cada sentimiento, pensamiento, palabra y obra. Es ser congruente e íntegro”, asegura a La Jornada la guitarrista, compositora y cantante Anastasia Sonaranda, licenciada instrumentista egresada de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México; de hecho, ella es el primer caso de titulación con un programa folklórico-académico con obra propia.

Anastasia, viajera sonora con su eterna acompañante de cuerdas y diapasón, presenta un nuevo material discográfico: De barro y de silencio, que aborda, al puro estilo Sonaranda, obras para guitarra solista. Hablamos de piezas como Suite Huehcapáyotl, Suite Bolivariana (en cinco movimientos); dos obras sueltas de su propia autoría: Ceiba taciturna y Mayara madera y mar, y tres obras de diferentes autores: El joven Sergio, de Violeta Parra; Mañana de milonga, de Marcelo Ferraris, y El pitero, son tradicional salvadoreño arreglado por ella.

Muestran espacios del Abya Yala, como se le conoce a la patria grande, es decir América Latina. Es un periplo ritual, amoroso y profundo de nuestros pueblos que retoma músicas folklóricas latinoamericanas a la par de la guitarra académica, la más libre de éstas, como siempre se ha desarrollado la carrera de la concertista y compositora en décadas.

Ser de barro y de silencio “tiene un contexto muy bonito, porque el plástico y el ruido tienen que ver con las ciudades, con el mundo materialista”, afirma. Y “el barro y el silencio, pues tienen que ver, evidentemente, con las culturas, con los pueblos originarios”, insiste la artista.

Se trata, manifiesta Anastasia, “de la conexión con la tierra, de la gratitud que se le tiene a ésta, de amarla como a una madre. Galeano lo resumió en una frase. Y los que hemos crecido con él sabemos el trasfondo que tiene. Yo vivo en la ciudad, pero cada vez me considero más desadaptada de ésta”.

Exilio y cultura

De barro y de silencio “es un boleto para trasladarse con el alma. Está plasmada mi historia personal: crecí con los exilios. La escuela en la que estuve era pionera de las escuelas activas, las cuales recibieron a grandes personalidades del exilio. Mi primera maestra de guitarra, a los cinco años, fue chilena; lo primero que aprendí fue a Violeta Parra y a Víctor Jara. Alfredo Zitarrosa era padre de familia de la escuela y fue a dar conciertos a la misma… crecí con toda esa idea de la patria grande”.

Agrega: “mi papá era periodista cultural. Me llevó a recorrer los pueblos, a enamorarme de la cultura latinoamericana, de su música y, sobre todo, de los procesos sociales, políticos y culturales de ese sueño de la patria grande propuesta por Simón Bolívar, que, en donde sí lo puedo ver consumado, es en la música, en el arte”.