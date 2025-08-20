E

n las últimas semanas se han definido un grupo de condiciones para un nuevo orden económico global que, por el momento, no han recibido suficiente atención ante un cúmulo de noticias que en muchos casos no permiten comprender sus implicaciones a mediano y largo plazos. Sus repercusiones son muy significativas también para América Latina y el Caribe (ALC) y México, como veremos abajo.

El planteamiento de Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, del 7 de agosto en el New York Times ( NYT) es contundente. Estados Unidos está reformando el orden global existente e imperante desde 1944. Los fundamentos de este orden económico internacional (conocido como de Bre-tton Woods) fueron la reciprocidad entre las naciones, el concepto de “nación más favorecida” y diversas instituciones, particularmente la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Greer reitera en varias ocasiones que este orden global no ha favorecido a EU (aunque fue la nación que impuso las nuevas reglas e instituciones) “nosotros subordinamos nuestros imperativos económicos y de seguridad nacional”, Estados Unidos ha “pagado” por este sistema global y otras naciones (particularmente China, Vietnam y México) se han beneficiado a costa del país. Estados Unidos pone en marcha “acciones de emergencia” para reindustrializar su aparato productivo y “balancear” sus relaciones económicas: el resto de los países pagarán diversos tipos de aranceles (“un arancel es un formidable garrote”) y EU exigirá el desmantelamiento de sus barreras arancelarias y no arancelarias a las exportaciones estadunidenses.

Desde esta perspectiva, en tan sólo 130 días las “Rondas de Trump” han instaurado los cimientos del nuevo orden económico global, destacando los acuerdos con la Unión Europea realizados en Turnberry a finales de julio de 2025: la UE aceptó aranceles generales de 15 por ciento, otros sectoriales de 50 por ciento para acero, aluminio y cobre, así como compras de energía por 750 mil millones de dólares e inversiones en Estados Unidos por otros 600 mil millones de dólares. Las medidas anteriores con el objetivo de revertir décadas de pérdidas en el sector manufacturero (empleos e inversiones) y reducir o compensar el déficit comercial de EU.

Como resultado, la propuesta estadunidense fija al menos cuatro elementos básicos de su propuesto orden económico global: 1. Importaciones de países que pagarán aranceles entre 10 y 25 por ciento, mientras las exportaciones de EU no pagarán arancel. 2. Países a los que EU impondrá aranceles más altos (por ejemplo, 50 por ciento para Brasil e India) 3. Aranceles sectoriales adicionales sobre autos, acero, aluminio y cobre, así como probablemente sobre semiconductores y productos farmacéuticos y 4. Sanciones vía aranceles a países (y sectores) para castigar a países (o recompensar a otros), también a grupos de países como ha amenazado Trump al BRICS.

La propuesta implica una “constante dinámica” de negociación de EU hacia terceros países en la cual la OMC y los acuerdos a mediano y largo plazos no son relevantes, a diferencia del orden global con acuerdos a largo plazo en la OMC, entre otras instituciones, las cuales, desde esta perspectiva, pierden su funcionalidad.