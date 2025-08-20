Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 18

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial (BM) reconocieron que hay una reducción de la pobreza en México y consideraron que se debe al aumento en el salario mínimo y a las transferencias financieras a través de los programas sociales.

Al participar en el foro Nuevas perspectivas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre pobreza y desigualdad, que se realizó en el Senado, el coordinador residente de la oficina de la ONU en México, Peter Grohmann, destacó que esa disminución se logró a pesar del bajo crecimiento económico promedio del país.

México ha mostrado que la condicionalidad entre desarrollo económico y reducción de la pobreza no es tan fuerte, y que con estrategias acertadas se puede bajar el número de pobres, aún con pandemia, señaló.

En contrapartida, Samuel Freije, economista para América Latina del Banco Mundial, advirtió que sostener lo logrado requiere no solo el mantenimiento de algunas políticas sociales y la mejora de algunas de ellas, sino también de crecimiento económico.

Consideró necesario generar más oportunidades de trabajo para las mujeres y jóvenes, aumentar el empleo formal y prestar especial atención al sector agrícola que es donde se concentra una gran cantidad de población en situación de vulnerabilidad.