Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 18

Para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “lo que está de fondo” en la “hazaña” de lograr la disminución de la pobreza en México, entre 2018 y 2024, es el cambio de modelo de desarrollo emprendido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual se le da continuidad en la actual administración federal.

Desde que la semana pasada el Inegi reportó que en ese periodo 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, la mandataria federal se ha referido diario al tema. Ayer, en la mañanera, ante las voces que han afirmado que esto se debe a que los empresarios subieron los salarios, replicó que no pueden aislarse las políticas emprendidas por la 4T.

“En diciembre de 2018 cambió el modelo de desarrollo en el país, eso es lo que está de fondo en la disminución de la pobreza en México”, subrayó la jefa del Ejecutivo.

Remarcó que no puede aislarse de ese logro el impacto de programas sociales como la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad; las becas para estudiantes de nivel medio superior, del apoyo al campo, de los caminos artesanales en varios municipios del país, lo que significó la recuperación de la obra pública del Estado, el apoyo a la educación, el aumento al salario y la basificación de los maestros, el echar para atrás la reforma educativa, la creación del IMSS-Bienestar, lo que representó el aumento al salario mínimo en el sexenio pasado o la desaparición de la subcontratación.