Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 17

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió de nueva cuenta el plazo para que entren en vigor las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y los bancos estadunidenses dejen de manejar fondos con estas instituciones. Con esta segunda prórroga las penalizaciones entrarían en vigor el 20 de octubre.

Las sanciones contra las instituciones financieras “que operan fuera de Estados Unidos y que se consideran de principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, de inicio entrarían en vigor el 30 de junio de 2025.

Luego de una primera prórroga el 11 de julio de 2025, ahora lo harán el 20 de octubre, casi cuatro meses después de que las autoridades estadunidenses soltaran el golpe de credibilidad sobre los bancos y la casa de bolsa mexicanos.

“El Tesoro y el gobierno de México continúan avanzando en los esfuerzos conjuntos para salvaguardar a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”, justificó Jimmy Kirby, subdirector de FinCEN, cunado se anunció la medida.