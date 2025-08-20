Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 17
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió de nueva cuenta el plazo para que entren en vigor las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y los bancos estadunidenses dejen de manejar fondos con estas instituciones. Con esta segunda prórroga las penalizaciones entrarían en vigor el 20 de octubre.
Las sanciones contra las instituciones financieras “que operan fuera de Estados Unidos y que se consideran de principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, de inicio entrarían en vigor el 30 de junio de 2025.
Luego de una primera prórroga el 11 de julio de 2025, ahora lo harán el 20 de octubre, casi cuatro meses después de que las autoridades estadunidenses soltaran el golpe de credibilidad sobre los bancos y la casa de bolsa mexicanos.
“El Tesoro y el gobierno de México continúan avanzando en los esfuerzos conjuntos para salvaguardar a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”, justificó Jimmy Kirby, subdirector de FinCEN, cunado se anunció la medida.
El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam y Vector de facilitadores de lavado de dinero de los cárteles de la droga, por un monto de al menos 46 millones 591 mil dólares y de inicio dio 21 días a los bancos estadunidenses para cortar cualquier transferencia de fondos que involucre a estas instituciones financieras.
Sin embargo, el traspaso de los fideicomisos, que pegaría directamente a inversionistas de Estados Unidos, es uno de los pendientes para que CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa dejen de operar sin afectar de manera importante el flujo financiero entre ambos países.