Kapital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran, lo que permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En un comunicado, la dependencia reiteró la adquisición del negocio fiduciario de CI Banco, por parte de Multiva –firma financiera que pertenece a Grupo Vazol, de Olegario Vázquez Aldir–, la cual se dio a conocer horas antes este martes. Asegura que la continuidad de los contratos existentes y la protección de los fideicomisos y sus beneficiarios está garantizada. También aclaró que ambos movimientos se encuentran sujetos a autorización por parte de las autoridades, por lo que se seguirá informando de los avances en el proceso.
“Ambas operaciones aseguran la continuidad de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto apego a la Ley de Instituciones de Crédito y sus disposiciones aplicables”, aseguró la dependencia en un comunicado.
Esto, luego de que las autoridades mexicanas hayan iniciado un proceso de contención de crisis alrededor de Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de que en julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos les haya señalado de facilitar el lavado de dinero.
Hacienda expuso que, como parte del proceso de intervención “diversas instituciones del sistema financiero manifestaron su interés en participar en el proceso, bajo esquemas orientados a maximizar el valor de las operaciones y salvaguardar la estabilidad y continuidad del sistema financiero mexicano en su conjunto, reflejando la solidez del sistema bancario nacional”.
La dependencia comprometió que todas las autoridades financieras continuarán supervisando el proceso para garantizar una transición ordenada y transparente.
Kapital Bank adquirió en 2023 los activos de AutoFin.