De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. 17

Kapital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran, lo que permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En un comunicado, la dependencia reiteró la adquisición del negocio fiduciario de CI Banco, por parte de Multiva –firma financiera que pertenece a Grupo Vazol, de Olegario Vázquez Aldir–, la cual se dio a conocer horas antes este martes. Asegura que la continuidad de los contratos existentes y la protección de los fideicomisos y sus beneficiarios está garantizada. También aclaró que ambos movimientos se encuentran sujetos a autorización por parte de las autoridades, por lo que se seguirá informando de los avances en el proceso.

“Ambas operaciones aseguran la continuidad de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto apego a la Ley de Instituciones de Crédito y sus disposiciones aplicables”, aseguró la dependencia en un comunicado.