Miércoles 20 de agosto de 2025, p. a12

Nueva York. La dupla de Carlos Alcaraz y Emma Raducanu fue eliminada en su debut en dobles mixtos del Abierto de tenis de Estados Unidos, convertido este año en un aperitivo estelar del Grand Slam de Nueva York. El recorrido de Raducaraz, como fue bautizado el joven dueto en redes sociales, terminó en la primera ronda con una derrota por (4-2 y 4-2) ante el inglés Jack Draper y la estadunidense Jessica Pegula.

Además del español, recién aterrizado en la gran manzana tras ganar el Masters 1000 de Cincinnati, tampoco pasaron del primer juego las otras grandes figuras masculinas: Novak Djokovic y Alexander Zverev.

En un estadio Arthur Ashe abarrotado, la de Alcaraz y Raducanu era la dupla que más expectativas generaba en este torneo de dos días, reformulado para atraer a las mejores raquetas individuales y disparar el interés en la semana previa al Abierto estadunidense.

Alcaraz, en otro ejemplo del recargado calendario, había alzado su primer trofeo de Cincinnati menos de 24 horas antes. El número dos mundial tomó un avión privado nocturno para llegar a tiempo a Nueva York, donde la curiosidad estaba al máximo para seguir su primera aparición conjunta con Raducanu.