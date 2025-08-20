Miércoles 20 de agosto de 2025, p. a11
La aventura de los peloteros mexicanos en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport llegó a su fin tras sufrir una derrota por 6-0 ante Japón.
Los integrantes de la liga Swing Perfecto de Chihuahua representaron a México en este torneo tradicional de categoría infantil, en el que se han conseguido algunos títulos y subcampeonatos en la historia.
Sin embargo ayer no hubo espacio para la proeza, pues lo pequeños mexicanos no pudieron repetir esas remontadas que lograron en juegos anteriores. No fue posible ante Japón, una potencia en este deporte en distintas categorías.
Después de magníficas actuaciones en las que incluso lograron reponerse luego de estar abajo en la pizarra y remontar con actitud ante Puerto Rico y Panamá, los pequeños tricolores no pudieron revertir el duro golpe de un rally de cuatro carreras en la primera entrada.
El revés lo sufrieron demasiado pronto y el partido fue cuesta arriba.
Yushi Yamamoto bateó un sencillo que produjo la primera anotación contra los niños mexicanos. Y luego un jonrón de Tensei Yamazawa sumó tres carreras más que complicaron el juego de la liga de Swing Perfecto.
Los lanzadores nacionales no recibieron más daño por un rato con un buen trabajo en la loma y de los jugadores a la defensiva.
Pero cuando parecía más cerrado el duelo, Yamamoto volvió a la carga contra los mexicanos con un cuadrangular de dos carreras que dieron el resultado final.
Así, los pequeños de Swing Perfecto se despiden de esta edición de la Serie Mundial, pero con la satisfacción de haber ofrecido actuaciones memorables.