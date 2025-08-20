▲ La novena japonesa celebra el triunfo (6-0) y eliminación de los tricolores en Williamsport. Foto Ap

De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de agosto de 2025, p. a11

La aventura de los peloteros mexicanos en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport llegó a su fin tras sufrir una derrota por 6-0 ante Japón.

Los integrantes de la liga Swing Perfecto de Chihuahua representaron a México en este torneo tradicional de categoría infantil, en el que se han conseguido algunos títulos y subcampeonatos en la historia.

Sin embargo ayer no hubo espacio para la proeza, pues lo pequeños mexicanos no pudieron repetir esas remontadas que lograron en juegos anteriores. No fue posible ante Japón, una potencia en este deporte en distintas categorías.

Después de magníficas actuaciones en las que incluso lograron reponerse luego de estar abajo en la pizarra y remontar con actitud ante Puerto Rico y Panamá, los pequeños tricolores no pudieron revertir el duro golpe de un rally de cuatro carreras en la primera entrada.